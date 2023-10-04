北韩第三次侦察卫星发射或临近 核武力入宪后大打舆论战

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韩国国际广播电台报道：10月10日是北韩劳动党建党日，有分析认为，北韩有可能在不久后第三次发射所谓的“军事侦察卫星”。另外，北韩近期将升级核武力写入宪法，并连日发表谈话，面向国际社会大打舆论战。北韩于5月31日、8月24日先后发射据称搭载了“万里镜1号”军事侦察卫星的“千里马1”型运载火箭，不过均以失败告终。第二次发射失败后，北韩查明原因并制定对策，宣布将于本月进行第三次发射。分析认为，具体发射日期有可能是在劳动党建党纪念日10月10日前后。建党纪念日将近，北韩境内却未发现任何发射迹象。不过从上月30日至4日，北韩在5天的时间里连续发表了6份谈话，持续打舆论战。美国国防部称北韩为“持续性威胁”，对此国防省发言人提出了强烈反驳；外务省负责俄罗斯事务的局长、原子力工业省发言人也对美国和国际原子能机构提出了谴责。不久前，北韩最高人民会议宣布把“升级核武器发展”写入宪法。专家指出，北韩即将发射侦察卫星，此举一来是为了不在国际社会的舆论战中落下风，另一方面是为了凸显核武力入宪的必要性和正当性。韩国国防部就北韩将核武力升级写入宪法事宜表示，若北韩试图使用核武器，其政权将迎来终结。韩军保持着韩美联合应对态势，可对北韩的任何攻击予以压倒性应对。