韩日副外长战略对话时隔9年重启

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韩国国际广播电台报道：韩国与日本时隔9年举行副外长战略对话，讨论两国关系、北韩挑衅等事宜。外交部发言人任洙奭5日在例行记者会上表示，外交部第一次官张虎镇今天上午与日本外务省事务次官冈野正敬举行第14次韩日副外长战略对话。任洙奭表示，今年3月尹锡悦总统访问日本期间，韩日两国首脑就激活政府间协议机制达成一致。根据两国首脑的协议，战略对话时隔9年重启，对两国关系、地区和国际事务等广泛话题进行了深入讨论。任洙奭指出，韩国政府制定强征劳工解决方案后，韩日关系恢复正常，此后首脑互访也得到了修复。另外，包括双边、多边外长会谈在内，各级别交流、沟通和会议正在逐步活跃。任洙奭表示，此次战略对话是两国紧密沟通的一个环节，希望在这类沟通的基础上，两国在共同关切的问题上的紧密合作能够进一步加强。另据外交部官员当天向记者透露，此次战略对话讨论了北韩问题。两国副外长强烈谴责北韩的挑衅和核威胁，同意在韩美日紧密合作的基础上，推动国际社会作出果断一致的应对。这名官员还介绍，战略对话的议题还包括韩美日、韩日中合作方案，从两国关系的层面上对敏感的问题进行了探讨。韩日副外长战略对话旨在从大框架下讨论地区、国际和两国关系问题并展开合作，于2005年首次举办，2014年中断。