韩国获得杭州亚运会男足和棒球两项金牌

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韩国国际广播电台报道：10月7日晚进行了杭州亚运会男子足球和棒球决赛。韩国队分别战胜各自对手摘得金牌。7日下午，在中国浙江省绍兴棒（垒）球体育文化中心举行的杭州亚运会决赛中，韩国队凭借先发投手文东柱的出色投球，以2比0战胜了中国台北队。至此，韩国队洗刷了5天前在小组赛中0比4完败给中国台北队的“耻辱”，继2010年广州、2014年仁川、2018年雅加达和巨港亚运会之后，实现了亚运会四连冠。在杭州亚运会男子棒球铜牌争夺战中，日本队以4比3战胜中国队，夺得铜牌。7日晚，在中国杭州黄龙体育中心体育场举行的杭州亚运会男子足球决赛中，由黄善洪主教练率领的韩国(U-24)足球队凭借赵英旭在下半场第11分钟攻入的制胜一球，以2比1战胜了日本(U-22)足球队。在2014年仁川亚运会和2018年雅加达巨港亚运会上获得冠军的韩国足球队由此实现了亚运会历史上首个男足三连冠。韩国队自1994年在广岛亚运会八强赛上以3比2获胜以来，从未负于日本队。至此，韩国队在该比赛上与日本队的历史战绩为8胜1负，处于领先地位。据悉，参加本届亚运会的韩国男足队以年龄限制的24岁以下选手为主组成，而日本队则针对2024巴黎奥运会，由22岁以下的年轻选手组成。 作为韩国足球的"新一代王牌"而备受瞩目的李康仁在22岁时服完兵役，为在欧洲舞台上更稳定地延续职业生涯创造了条件。在本届亚运会期间，韩国男足只让对手进了3球，以强大的竞技能力取得了全胜冠军。