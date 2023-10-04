韩国代表团在杭州第十九届亚运会上获得综合成绩第三名

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韩国国际广播电台报道：韩国体育代表队在杭州第十九届亚洲运动会上获得综合成绩第三名，并于8日举行了解散仪式，结束了本届亚运会征程。大韩体育会在中国杭州新世纪大酒店体育外交休息室举行解散仪式，对韩国选手和教练团予以了慰问。据悉，参加本届亚运会大部分项目的韩国选手回国或根据国际大赛日程而离开，较晚结束比赛的射箭、棒球、足球、水球等项目的65名选手参加了解散仪式。韩国在本届亚运会上共获得了42枚金牌、59枚银牌、89枚铜牌，实现了综合排名第三的目标。但是没能取得45至50枚的金牌目标。东道主中国共获得201枚金牌、111枚银牌、71枚铜牌，41年间连续十一次位居综合奖牌榜第一。位居第二位的日本共获得52枚金牌、67枚银牌、69枚铜牌。在2010年广州和2014年仁川亚运会上获得70枚以上金牌的韩国，经过2018年雅加达·巨港亚运会和此次杭州亚运会，金牌数大幅减少至40枚左右，韩国连续两届下滑至第三位。大韩体育会长李起兴表示，不一定是成就才能让生活变得幸福。竭尽全力、接受比赛结果、凝聚瞬间创造今天、今天铸就本人的生活。虽然社会名誉和成就也很重要，但是内心的行动和内心的成就都有着更加优秀的价值。大韩体育会长李起兴接着表示，体育人最重要的是服从结果。韩国还有全运会，全运会结束后再过几个月就有巴黎奥运会。希望大家能够齐聚挑战的力量。参加杭州亚运会的韩国代表团团长崔允表示，获奖结果与目标数字有些不足。 作为代表团团长深感责任重大，将努力在一年后的巴黎奥运会和三年后的亚运会上取得更好的成绩。另外，在为期16天的杭州第十九届亚运会上，游泳选手金宇民和射箭选手林时贤被选为“最耀眼的韩国选手”。双双获得三冠王的两位选手还获得了历史上首次被选为亚运会"韩国最佳选手"(MVP)的荣誉。大韩体育会8日在中国杭州新世纪大酒店体育外交休息室举行的记者会上表示，金宇民和林时贤被选为韩国男女MVP。这是大韩体育会首次在韩国选手中推进亚运会MVP的评选。经过采访杭州亚运会的记者团的投票，金宇民和林时贤被选为男女最佳选手。大韩体育会当天还追加颁发了斗志奖、成就奖、鼓励奖。在本次亚运会上，克服伤病展现斗志、继团体赛之后在个人赛上获得金牌的女子羽毛球选手安洗莹被选为斗志奖。成就奖颁给了2004年出生的申裕彬，她与田志希合作夺得本届亚运会乒乓球女子双打冠军。鼓励奖由"小学6年级"的国家滑板队的文康昊和女子200米仰泳铜牌得住李恩智获得。上月23日开幕的杭州第十九届亚洲运动会定于韩国时间8日晚9时在杭州奥体中心体育场“大莲花”举行。闭幕式主创团队透露，将在“数控草坪”上打造“最美花园”，办一场轻松快乐的派对，为人们留下珍贵的“杭州亚运记忆”。