韩国总统尹锡悦的国政执行支持率略微上升

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韩国国际广播电台报道：据舆论调查结果显示，韩国总统尹锡悦的国政执行支持率小幅上升。韩国舆论调查机构Realmeter受《能源经济新闻》委托，于本月4日至6日以全国1508名18岁以上成人为对象进行的调查结果显示，对尹锡悦总统国政执行的肯定评价比之前的调查上升了1.7个百分点，达到37.7%。肯定评价从8月第二周开始，在30%中后期反复涨落。否定评价下降了1.3个百分点，为59.8%。Realmeter首席专门委员裴哲浩（音译）分析认为，中秋节前共同民主党代表李在明的拘捕令被驳回虽然对“无理的检察机关调查”的舆论不利，但中秋连休党政接连走访现场和经济、民生相关信息似乎起到了主要作用。从各地区来看，大邱、庆北的支持率上升7.4%，首尔为7.0%，而釜山、蔚山、庆南下降7.4%，大田、世宗、忠清下降4.0%。从年龄段来看，20多岁上升6.9%，60多岁上升3.4%，50多岁上升1.2%，70岁以上则下降1.7%。从理念倾向来看，保守阶层的支持率上升3.0%，中立层下降1.9%，进步阶层下降0.7%。总统国政执行评价舆论调查的抽样误差为±2.5%p，可信度为95%。 同时进行了无线（97%）、有线（3%）调查，回答率为2.6%。据统计，在政党支持率方面，执政党国民力量党为36.3%，共同民主党为47.8%。国民力量党的支持率比之前的调查上升了0.1个百分点，共同民主党上升了0.2个百分点。政党支持率调查于本月5日至6日以全国1千5名18岁以上的人士为对象进行，抽样误差为±3.1%p，可信度为95%。 该调查采用无线电话（97%）、有线电话（3%）等方式进行，应答率为2.4%。上述舆论调查的详情可以参照中央选举舆论调查审议委员会网站。