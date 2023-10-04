韩德洙总理：应致力于将韩文与世人共享的工作

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韩国国际广播电台报道：韩国国务总理韩德洙9日在世宗市艺术殿堂举行的第577届韩文节纪念仪式上，通过行政安全部长官李祥敏代读的纪念词表示，为应对人工智能时代，将致力于和更多的世人共享韩文价值的工作。韩德洙表示，韩文是与创造文字的人民一起完整地传达其创制原理和其中蕴含哲学的世上唯一的文字，特别是韩文最近被评价为最适合数字时代的文字。他说，不仅是国内企业，跨国企业也争先恐后地提供韩国语服务，他们正在构建以韩语为基础的人工智能环境，用韩国固有的语言和文字体系开拓“超大型语言开发模式”的新领域，这是令人惊叹不已的事情。韩德洙说，为了扩大能够引领人工智能产业的韩语资源，灵活适应多元化的语言环境，将系统地构筑语文规范。还将分析地区、世代、性别的语言和数字语言、手语、盲文等语言资料，以奠定包容多样性的基础。他说，我们将持续致力于韩文在世界的广为流传，到2027年为止，将把世宗学堂扩大到350所，以更加广泛和深入地宣传韩国文化。与此同时，还将提升相关专业人才的力量，通过国家支援，加快韩文文化的产业化、信息化的进程。据悉，由于韩国国务总理韩德洙8日为申办2030釜山世博会而巡访法国、丹麦、克罗地亚、希腊，因此，行政安全部长官李祥敏代读了韩文节的纪念词。