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韩国国际广播电台报道：随着巴勒斯坦武装组织哈马斯和以色列政府军的武装冲突不断加剧，韩国政府将以色列的旅行警报级别提升为“特别旅行注意警报”。韩国外交部8日下午召开了由外交部长官朴振主持召开的“以色列和巴勒斯坦事态的联合对策会议”时表示，考虑到当地情况，除了现有的第四阶段禁止旅行的加沙地区和第三阶段的西岸地区以外，对其他地区的旅行警报也从第二阶段提升到了第2.5阶段的特别旅行注意警报。旅行警报由旅行注意的第一阶段到禁止旅行的第四个阶段构成，第2.5阶段的特别旅行注意警报是另行短期旅行最多90天的措施。据韩国外交部掌握的信息显示，目前以色列地区有570多名长期滞留的韩国国民和360多名韩国游客，到目前为止还没有接到或确认人员伤亡的报告。但是外交部决定，劝告以色列境内的韩国公民尽量前往第三国，并劝告国人不要进入以色列。据悉，在以色列军队和巴勒斯坦武装组织哈马斯之间的冲突进一步加剧的情况下，大韩航空8日下午召开紧急会议，决定取消原定于9日出发的仁川飞往以色列第二大城市特拉维夫的KE957航班，并将决定11日以后的航班是否正常运行。大韩航空是韩国航空公司中唯一一家由仁川至特拉维夫的航线，是每周往返三次的直飞航班。此前，巴勒斯坦武装组织哈马斯在犹太教安息日的当地时间7日凌晨，针对以色列发射了数千枚火箭弹。此后，以色列决定破坏巴勒斯坦武装组织哈马斯和伊斯兰圣战组织的军事、统治力量，事实上宣布了全面战争。