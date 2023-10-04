联合国安理会就以巴冲突召开紧急会议

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韩国国际广播电台报道：联合国安理会当地时间8日就巴勒斯坦武装组织哈马斯攻击以色列引发的加沙地区紧张局势开始讨论紧急应对方案。据联合国方面透露，安理会当地时间8日下午3时召开非正式会议，就中东地区悬案及其他焦点问题进行了讨论。非正式会议是15个安理会理事国为商讨相关悬案而非公开召开的会议。当天的会议是为了进行有关7日哈马斯攻击以色列及之后的情况在安理会成员国之间进行讨论而紧急召开的。虽然韩国不是安理会理事国，但在明年进入安理会非常任理事国之前，从本月开始，以观察员身份参加了当天的非正式会议。韩国驻联合国大使黄浚局作为韩国代表与会。另外，在安理会召开非正式会议以前，以色列和巴勒斯坦自治政府驻联合国大使接连举行记者招待会，就此次事态的责任展开了场外攻防战。当天下午，以色列驻联合国大使埃尔丹在安理会会议召开之前于美国纽约联合国总部举行的记者招待会上表示，哈马斯的攻击属于战争犯罪，敦促安理会出面谴责哈马斯的行径。埃尔丹大使强调说，以色列因遭到史无前例的攻击而饱受痛苦，伤亡人数达到了灾难水平。并强调此次攻击是"以色列版9·11事件"。对此，巴勒斯坦驻联合国大使曼苏尔(Riyad Mansour)在随后的记者会上针锋相对地表示，现在正是停止暴力和流血事件、解除封锁、为巴勒斯坦打开政治局面的时候。巴勒斯坦人民年复一年忍受着死亡的痛苦。他接着指出，以色列一直说对加沙地区的封锁和反复攻击是为了破坏哈马斯的武装力量，以确立地区安全。但是以色列的封锁和攻击两者中什么都没有实现，他们所做的只是给全体平民带来了可怕的痛苦。据悉，阿巴斯领导的巴勒斯坦自治政府虽然不是联合国正式成员国，但从2012年开始以观察员身份参与其中。与统治加沙地带并用武力应对以色列的武装组织哈马斯不同，阿巴斯的自治政府一直追求和平解决方法。