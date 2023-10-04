美国政府怀疑北韩窃取虚拟货币

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韩国国际广播电台报道：美国政府表示，怀疑北韩是上月底发生的1亿5000万美元规模的虚拟货币被盗的幕后黑手。美国国家安全委员会网络安全顾问、总统国家安全事务副助理安妮·纽伯格当地时间6日在接受彭博社采访时指出，上月末发生的一家去中心化金融企业（DeFi）遭到黑客攻击的背后是北韩。纽伯格副助理表示，黑客手法与之前北韩的操作手法相同。虽然司法部门正在进行调查，但可以看出北韩过去犯下的罪行。他表示，如果可能的话，美国政府将帮助回收被盗的虚拟货币。美国联邦调查局(FBI)已经找回了被北韩窃取的数百万美元规模的虚拟货币。纽伯格还指出，北韩用这种方法盗取的虚拟货币用于非法导弹开发资金。另外，据有关方面透露，与北韩有关联的黑客组织Lazarus从去年7月开始到今年7月为止，在一年内以“Cross Chain & Bridge”方式清洗了9亿美元以上的虚拟货币。美国自由亚洲广播(RFA)7日援引加密货币追踪公司Elliptic本月5日发行的报告书进行了上述报道。"Cross Chain"方式是从一个区块链网络向另一个区块链网络交换虚拟货币等，这时使用的技术是就是“桥”，英文是bridge的意思。Elliptic公司透露，最近一年间通过Cross Chain洗钱的规模为70亿美元，其中黑客组织Lazarus所占的份额最多，占总数的七分之一。