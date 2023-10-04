尹锡悦：以巴冲突有可能扩大为国际争端 须严密管控经济风险因素

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韩国国际广播电台报道：尹锡悦总统就以巴冲突表示，无法排除冲突演变为国际争端的可能性，各部门应紧密应对外部不稳定因素。尹锡悦10日在龙山总统室主持召开第42次国务会议时指出，韩国经济的对外依赖度为全球最高水平。尹锡悦表示，伊朗和黎巴嫩真主党支持巴勒斯坦武装组织哈马斯，美国、英国、法国、德国则支持以色列的自卫权。以巴冲突有可能扩大为整个中东地区的冲突。尹锡悦指出，中东地区的武装冲突和战争往往导致国际油价上涨和成本通胀，加重韩国国民的物价负担。乌克兰战争叠加中东事态，外部经济的不确定性因素有可能扩大。尹锡悦要求有关部门实时关注国内外经济和金融情况并对风险因素进行管控，全力制定生活物价稳定方案、援助能源弱势群体做好过冬准备。尹锡悦还要求有关部门制定针对武装冲突发生地区的侨胞、游客的安全对策。另外，尹锡悦指示调查机构严打青少年赌博。尹锡悦指出，最近韩国赌博问题预防整治院公布的统计显示，19.0526万名小初高在校生属于赌博危险群体，面向青少年的非法赌场是蚕食国家未来的恶性犯罪。尹锡悦指示组建以法务部为中心，教育部、保健福祉部、放送通信委员会等有关部门参与的跨部门应对小组，就关闭非法网站、赌瘾心理咨询和治疗等展开应对。