尹锡悦：以巴冲突或扩大为国际争端 须严格管控经济风险因素

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韩国国际广播电台报道：尹锡悦总统指出，以色列与巴勒斯坦武装组织哈马斯的冲突有可能扩大为国际争端，对韩国物价和利率造成负面影响。尹锡悦总统指示有关部门全力管控风险，确保外部不确定因素不加重民生负担。尹锡悦总统提到了以色列和巴勒斯坦哈马斯之间的冲突，但并未表明对特定势力的支持。尹锡悦总统指出，无法排除这场冲突扩大为包括美国在内的西方国家对伊朗的代理战争，即国际争端的可能性。尹锡悦总统担忧，这种情况有可能对韩国经济造成负面影响，并指出乌克兰战争叠加中东事态，有可能导致外部经济不稳定因素扩大。尹锡悦总统还指出，中东地区冲突会导致国际油价上涨、加重物价负担，国际金融市场的动荡有可能对利率造成影响。尹锡悦总统表示，高物价和利息负担增加会造成国民实际收入的减少，并对经济复苏势头造成负面影响。尹锡悦总统指出，当前物价涨幅重新扩大，下半年公共事业费和能源收费将上调，各部门应将这种状况对民生经济的负面影响降至最低。尹锡悦总统要求各部门实时监视国内外经济和金融情况，全力管控风险因素；切实制定生活物价稳定方案和普通民众金融安全措施，全力援助能源弱势群体做好过冬准备。尹锡悦总统还要求制定针对以色列、巴勒斯坦等冲突发生地区侨胞、游客的安全对策。另外，尹锡悦总统要求政府各部门全力防止青少年赌博，并就秋季各类户外活动中可能发生的安全事故制定应对措施。