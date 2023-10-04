韩第21届国会最后一次国政监查10日启动

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韩国国际广播电台报道：第21届国会的最后一次国政监查10日拉开帷幕。国会17个常任委员会从10日起至下月8日，将对791个机构实施为期24天的国政监查。当前共同民主党党首李在明的司法风险、大法院院长人选空缺、日本福岛核污水排放等问题堆积如山，预计朝野将围绕主导权展开激烈争夺。10月10日，即国政监查首日，法制司法委员会、国防委员会、政务委员会、国土交通委员会等10个常任委员会将进行国政监查。在法制司法委员会的国政监查中，预计朝野将围绕大法院院长人选空缺事件的追责、检方对共同民主党党首李在明的调查展开攻防。在国防委员会对国防部的检察中，上等兵蔡某死亡事件的调查干预疑云、洪范图将军胸像搬迁问题等将成为争论焦点。在国土交通委员会对国土部的国政监查中，共同民主党预计将强调首尔—杨平高速公路路线变更事件，国民力量党则将凸显文在寅政府的房地产价格数据造假疑云。在政务委员会对国务调整室、外交统一委员会对外交部的国政监查中，朝野预计将围绕日本福岛核污水排放等事件展开对峙。在科学技术信息放送通信委员会对放送通信委员会的国政监查中，关于尹锡悦政府“掌控媒体”的争议、金万培和申鹤林炮制假新闻影响大选疑云等事件将成为焦点议题。