韩总理在巴黎为釜山申博进行最后拉票活动

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韩国国际广播电台报道：2030年世博会举办地投票在即，韩国国务总理韩德洙在法国巴黎为釜山申博积极拉票。当地时间9日在巴黎举办了2030年釜山世博会官方研讨会，国际展览局秘书长等国内外200余名主要人士出席。韩德洙在研讨会上表示，釜山世博会将成为为缩小国家间差距、共同思索并解决气候变化等当前面临的问题而展开合作、联合的平台，呼吁各国支持釜山。未来学家杰里米·里夫金、宾夕法尼亚州立大学教授山姆·理查德等在研讨会上作讲话，说明了2030年世博会必须在釜山举办的理由。另外，总理室表示，釜山世博会民间申办委员长、SK集团会长崔泰源和来自三星、现代汽车、LG的企业家也纷纷面向国际展览局成员国展开了游说活动。另外，当地时间9日，韩德洙在巴黎与法国总理伊丽莎白·博尔内举行会谈，讨论了包括今年6月韩法首脑会谈后续措施在内的加强两国关系的方案。总理室表示，韩德洙和博尔内一致认为，国际社会有必要紧密合作，应对北韩持续的核导挑衅；法国是联合国安理会常任理事国，韩国将于2024年至2025年担任安理会非常任理事国，重申两国严格履行安理会决议、加强合作的决心。总理室还表示，韩德洙还要求博尔内在电动汽车补贴制度修改的过程中尽可能为韩国企业营造友好的环境。博尔内回应说，期待今后继续加强两国在太空、航天、能源等未来尖端产业和在印太地区的合作。截止到本月15日，韩德洙还将先后访问丹麦、克罗地亚、希腊，继续为釜山申博拉票，并讨论韩国与上述国家的合作方案。