三星电子今年第三季度营业利润为2.4万亿韩元 环比增258%

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韩国国际广播电台报道：三星电子第三季度营业利润今年以来首次突破1万亿韩元。这主要是因为手机和显示器业绩向好，芯片项目赤字也有所减少。据三星电子11日披露的初步核实数据，公司今年第三季度销售额为67万亿韩元，营业利润为2.4万亿韩元。相较第二季度，销售额增加11%，营业利润增加250%以上。三星电子今年第一和第二季度营业利润为6000多亿韩元，第三季度营业利润恢复至万亿韩元以上。不过相较去年同期，今年第三季度销售额减少12.7%，营业利润减少77.9%。三星电子尚未发表详细业绩，但分析认为，三星电子业绩回升得益于手机和显示器项目的良好表现。在手机方面，今年7月上市的三星Galaxy Z Flip5和Galaxy Z Fold5等新型手机产品销售势头良好；在显示器方面，新产品出台的效果反映在业绩上。另外，与业绩息息相关的芯片项目也恢复好转。芯片项目今年第一和第二季度出现4万亿多韩元的亏损，成为三星电子业绩恶化的主要原因。据证券市场分析，由于存储芯片减产，三星电子半导体项目的赤字规模减少到2万多亿韩元。因此，如果第四季度存储芯片价格出现反弹，可望半导体项目的赤字将减至1万亿韩元以下。三星电子将于本月31日公布其详细业绩。