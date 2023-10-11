192名韩国公民从以色列撤离回国

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韩国国际广播电台报道：以色列与哈马斯之间的武力冲突愈演愈烈，滞留以色列的部分韩国公民也被困于当地。参加朝圣之旅等的192名韩国游客于11日清晨抵达仁川机场，平安归来见到家人后，他们才松了一口气。住在京畿道始兴市的金仁英（音）说，见到家人太高兴了，无论如何，我们乘坐飞机平安地回来了。192名韩国游客乘坐飞机从以色列特拉维夫启程，于当天清晨6时10分许抵达仁川机场。这是以色列与哈马斯发生武力冲突后，韩国公民首次从当地乘坐飞机回国。由于当地情况突然恶化，旅客感到十分不安，不过当地的氛围还算平静。住在首尔松坡区的宋安内（音）说，导游说发生了战争，我开始担心，怎么离开当地，没有飞机怎么办？住在京畿道始兴市的赵准浩（音）说，路上能看到很多坦克车，十分紧张，很多地方禁止通行，不过我们不到那些地方，所以没有什么危险。游客们还说，当地机场十分拥挤。住在京畿道乌山市的车玉顺（音）说，机场里挤满了人，都在那里等候出境，并没有入境的人。前往以色列参加旅游活动的韩国公民共计480多人，其中192人于当天回国，60多人10日通过陆路前往约旦。政府正在为其余230多名短期停留人员安排撤离班机或陆路交通工具。