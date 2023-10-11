韩8月经常项目收支连续四个月实现顺差

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韩国国际广播电台报道：韩国经常项目收支连续4个月实现顺差，其主要原因为进口大幅减少。韩国银行（央行）11日发布的2023年8月国际收支统计数据显示，8月韩国经常项目收支顺差为48.1万亿美元。这是继5月(+19.3亿美元)、6月(+58.7亿美元)、7月(+37.4亿美元)之后，连续4个月维持顺差基调，且顺差幅度环比有所扩大。不过1月至8月累计经常项目顺差为109.8亿美元，较去年同期(236.6亿美元)减少53.6%。从8月经常项目收支项目来看，商品收支(50.6亿美元) ，自4月以后连续5个月出现顺差。出口(537.5亿美元)同比减少6.5%(37.1亿美元)。这是去年 9月出口时隔23个月减少后，连续12个月呈减少势头。出口减幅较一个月前的-14.6%收窄至一半以下。据统计，石油制品(-35.1%)、芯片(-21.2%)、钢铁制品(-11.1%)、化学工业产品(-10.4%)表现低迷，但乘用车出口额同比增加28.1%。从出口地区来看，中国(-20.0%)、东南亚(-8.5%)、日本(-6.9%)出口有所减少。进口(486.8亿美元)也同比减少21.0%(147.2亿美元)，减少额和减少率均高于出口。尤其是原材料(-27.6%)、资本材料(-16.2%)、消费材料(-19.0%)的进口均有所减少，连续6个月同比减少。服务收支项目出现16亿美元的逆差。