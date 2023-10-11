共同民主党候选人陈校薰在首尔江西区厅长补选中获胜

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韩国国际广播电台报道：在被称为明年国会议员选举前哨战的首尔江西区厅长补缺选中，共同民主党候选人陈校薰当选。在与国民力量党候选人的对决中，两者得票率差距达到两位数以上，共同民主党实际上获得了压倒性的胜利。据中央选举管理委员会透露，12日凌晨0时40分左右，开票率达到100%，陈校薰候选人的得票率为56.52%(137,066票)，国民力量党候选人金泰佑为39.37%(95,492票)。 陈校薰候选人以17.15%的差距领先于金泰佑候选人。陈校薰候选人在当选后表示：“这是常理的胜利、原则的胜利，还有江西区区民的伟大胜利。我会时刻倾听区民的呼声，按照区民的愿望鞠躬尽瘁。”国民力量党候选人金泰佑当天表示：“我将虚心接受江西区民的意愿，并服从选举结果。我谨向陈校薰候选人表示祝贺，为了我们江西区的发展，请陈校薰多加关注民生问题。”在明年国会议员选举之前，此次进行的江西区厅长补选是可以洞察首都圈民心的选举，因此，朝野的明暗也各不相同。共同民主党自我评价说，这是国民对民生崩溃的审判，并要求总统转换国政基调，并进行人事改革。共同民主党代表李在明指出，此次选举结果是命令政府恢复民生的严厉鞭策。随着李在明代表的领导能力获得巩固，预计对执政党的攻势也会进一步加快。国民力量党表示，会沉重地接受严厉的指责。但是围绕意想不到的巨大失败，首都圈危机论和领导层责任论有可能浮出水面。国民力量党于12日上午非公开召开紧急最高委员会议，讨论相关对策。