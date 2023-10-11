消息称中国强制遣返600余名脱北者 韩国政府：将在确认事实后制定对策

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韩国国际广播电台报道：北韩人权团体称，中国政府于本月9日将关押在边境地区的600余名脱北者全部遣返北韩。朝野议员在国政监查中就该问题对政府提出了批评。政府表示，目前正密切关注有关情况，将在确认事实后制定对策。北韩人权团体“北韩正义连带”称，本月9日晚，中国突袭式地将关押在边境地区的600余名脱北者强制遣返北韩。强制遣返同时在丹东、珲春等地区进行，北韩保卫部官员还亲自前往部分地区指挥遣返工作。被遣返的脱北者大部分为女性，也包括幼儿、儿童。据估算，目前有2000余名脱北者被关押在中国，北韩开放边境后，他们面对着很大的被强制遣返的风险。北韩正义连带负责人指出，中国担忧强制遣返的情况被外界知道后会对自身形象造成致命打击，因此在亚运会期间保持低调，随后突袭式地进行了此次遣返。朝野议员就相关情况在国政监查上对政府提出了批评。国会外交统一委员会委员、国民力量党议员郑镇硕质问说，这是十分重要、令人震惊的情况，韩国统一部、韩国政府竟然没有对中国政府作出任何评论。共同民主党议员李元旭也批评称，600名渴望来韩国的脱北者面临着生命危险，大韩民国政府却毫无作为。统一部长官金暎浩表示，目前正与有关部门进行确认，将就该问题研究对策。政府表示目前正在确认有关情况，并强调在任何情况下脱北者都不能被强制遣返。