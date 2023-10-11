韩产业部组建出口紧急对策组 应对中东地区武装冲突

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韩国国际广播电台报道：韩国政府组建出口紧急对策组，以应对以色列与巴勒斯坦武装组织哈马斯之间的武装冲突。产业通商资源部表示，通商交涉本部长安德根12日下午在首尔韩国贸易保险公社国际会议室主持召开以色列哈马斯武装冲突有关出口状况评估会议，并现场组建了出口紧急对策组。出口紧急对策组由产业部贸易投资室长担任组长，韩国贸易协会、大韩贸易投资振兴公社、贸易保险公社等出口扶持机构的高层参与。紧急对策组将以派驻当地的贸易官员为主，负责实时了解并交流当地情况，听取并解决当地韩企和国内出口企业面临的困难。为此，大韩贸易投资振兴公社和贸易协会将下设专用窗口，积极听取企业的困难事项。对策组还将致力于挖掘冲突发生地区附近国家的替代性客户，以应对出口企业原有客户发生问题的情况。同时，为向冲突地区出口企业提供流动性支援，贸易保险公社决定将出口信用担保限额最高提升至原先的1.5倍，并无削减地延长面向中小、中型骨干企业的出口信用担保。产业部表示，截至目前，中东武装冲突事态对韩国出口的影响有限。据调查，以色列等地区的内陆运输虽然局部发生问题，但海上运输等物流系统和通关正常运作，跨国船运公司也持续接受出口产品的运输预约。大韩航空每周三次的特拉维夫客运航班停运，不过该航班的运输规模极小，影响非常微弱。安德根指出，中东地区占据韩国出口约3%，今后事态发展目前尚无法断言，将与有关机构率先建立应对机制，确保即使战事扩大至伊朗等周边国家，也不会对韩国出口产生负面影响。