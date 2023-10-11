韩统一部：将综合评估安全状况 考虑终止《9·19军事协议》效力

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韩国国际广播电台报道：韩国统一部表示，即使北韩不进行进一步的涉领土挑衅，也会对安全状况进行综合评估，若有必要将终止《9·19南北军事协议》的效力。统一部官员12日与记者见面时表示，将综合评估安全状况，一旦判断对国家安全有必要，将考虑终止《9·19军事协议》的效力。统一部长官金暎浩11日在国会外交统一委员会的国政监查中就《9·19军事协议》的效力终止问题多次表示，应根据各项安全状况来综合评估。这与今年初北韩无人机侵犯韩国领土后尹锡悦总统的表态有所不同。当时尹锡悦总统要求，若北韩再次进行侵犯领土的挑衅，考虑终止《9·19军事协议》的效力。当被问及“北韩再次进行侵犯领土的挑衅”这一前提是否已经无效，统一部官员表示，尹锡悦总统的指示已过去近1年，安全状况发生了各种变化，可以认为政府立场已经改变。这意味着虽然北韩再未进行露骨的涉领土挑衅，但却致力于升级核导能力，韩国有可能考虑终止《9·19军事协议》的效力。国防部长官申源湜本月10日与记者见面时也曾表示，《9·19军事协议》限制了对北韩挑衅迹象的监视，将推动尽快终止其效力。另外，统一部官员就北韩人权团体称中国强制遣返600余名脱北者事宜表示，正在确认相关主张是否属实，并密切关注有关情况。这名官员表示，政府认为在任何情况下都不能违反滞留海外的脱北者的意愿，将他们强制遣返，违反本人意愿的强制遣返属于违反国际规范的行为。