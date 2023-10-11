韩财长：韩国技术和经验将对乌克兰重建发挥重要作用

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韩国国际广播电台报道：韩国负责经济事务的副总理兼企划财政部长官秋庆镐强调了韩国在乌克兰重建过程中的角色，他指出，除了资金以外，知识和技术也很重要。秋庆镐12日出席乌克兰援助圆桌会议，并公布了韩国作为全球中枢国家对乌克兰重建的援助计划。为出席G20财长和央行行长会议、国际货币基金组织和世界银行年会，秋庆镐正对摩洛哥马拉喀什进行访问。秋庆镐在圆桌会议发言中指出，乌克兰以国家重建为目标，除了资金援助，知识和技术的作用也很重要。韩国计划向世行的乌克兰援助特别基金（SPUR）捐赠5000万美元（约折合670亿韩元）。秋庆镐还表示，愿意参加乌克兰多组织捐赠协作平台（MDCP），呼吁乌克兰予以支持。秋庆镐在与乌克兰财政部长谢尔盖·马尔琴科的会晤中表示，作为23亿美元一揽子援助计划的后续措施，希望对外经济合作基金（EDCF）基本协定能够迅速签署。韩国的经验、知识和技术与乌克兰国民对重建的决心结合在一起，必将取得巨大的成果。秋庆镐在与世行行长彭安杰的会晤中提议密切加强韩国与世行在乌克兰重建过程中的合作。对此，彭安杰回应说，拥有丰富开发经验和知识的韩国企业、人才将对乌克兰重建起到巨大帮助。秋庆镐在与卡塔尔财政部长的会晤中表示，两国通过天然气、原油领域的活跃交易和基建，保持着重要的合作关系；希望卡塔尔能对扩大氢经济、可再生能源等新产业领域的合作也予以关注和协助。