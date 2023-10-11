尹锡悦总统参加长津湖战役第73周年纪念仪式

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韩国国际广播电台报道：韩国总统尹锡悦12日参加了在龙山战争纪念馆和平广场举行的长津湖战役第73周年纪念仪式。长津湖战役是1950年11月27日至12月11日，以美国海军第一师团为主的联合国军在进军咸镜南道盖马高原长津湖北侧的过程中，突破中共军的包围抵达兴南为止而展开的为期两周的撤退作战。韩国总统室表示，为了追悼当时做出巨大牺牲的美军和联合国军将士，从2016年开始由大韩民国武功受勋者会主导举行纪念仪式以来，现任总统出席该仪式尚属首次。尹锡悦总统在纪念词中表示，今天是我们重新回忆和追悼伟大英雄的日子。长津湖战役是突破零下40多度的寒冷、险峻的地形和重重敌人的包围的历史上的最成功的战役。因此，兴南地区的10万名民间人士才得以进入自由大韩民国的怀抱。尹锡悦还强调，从绝处逢生的危机中拯救大韩民国的洛东江战役、一举扭转战局的仁川登陆战役、阻止中共军大规模攻势的长津湖战斗等6·25韩国战争中，鲜血凝成的韩美同盟在过去的70年里发展成为全世界最成功的同盟。如今的韩美同盟比任何时候都强大。尹锡悦说，韩国政府将以坚固的韩美同盟为基础，坚决应对愈加赤裸裸的北韩挑衅和核导弹威胁。尹锡悦总统最后表示，韩国政府和国民绝对不能忘记、也不会忘记长津湖战斗英雄们的高贵牺牲。参加当天纪念仪式的有韩国国防部长官申源湜、国家报勋部长官朴敏植、陆军参谋总长朴正焕、海军参谋总长李钟皓、空军参谋总长郑相和、韩美联合司令部副司令安炳锡、海军陆战队司令金桂焕(音译)、美国驻韩大使菲利普·戈德堡、驻韩联军司令部副司令安德鲁·哈里森等共2800多人。