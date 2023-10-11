韩财政部：经济增长放缓势头逐渐好转 制造业生产和出口出现反弹迹象

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韩国国际广播电台报道：韩国政府表示，最近韩国经济增长的放缓势头正在逐渐恢复好转。半导体行业和对中国的出口出现反弹迹象，制造业生产也摆脱了低迷状态。企划财政部13日发布的《最新经济动向》（绿皮书）10月刊指出，半导体等制造业生产和出口出现反弹迹象，服务业和就业指标持续得到改善，经济增长放缓势头逐渐恢复好转。政府在今年2月发布的绿皮书中首次研判韩国经济进入放缓局面，随后又提出经济放缓局面持续。8月研判放缓势头部分好转，9月提出放缓势头进一步好转。政府作出放缓势头逐渐好转是基于制造业生产和出口出现反弹迹象。由于矿工业、服务业和建设业生产增加，8月全产业生产指数环比增长2.2%。其中半导体(13.4%)、机械设备(9.7%)和汽车(5.7%)生产环比增加，制造业生产也增长5.6%。另外，8月服务业生产也环比增长0.3%。由于半导体对中国出口恢复，9月出口环比仅减少4.4%，创去年10月以来最低减幅。以今年第一季度出口同比减少12.7%、第二季度同比减少12%、第三季度同比减少9.8%来看，目前出口减幅有所收窄。半导体出口同比减少14%，创今年以来的最低减幅。随着汽车(10%)、普通机械(10%)等出口增加，出口低迷现象得到了缓解。对中国出口为110亿美元，创今年以来的最高值。虽然出口有所减少，但得力于能源进口额减少，进口大幅下滑，贸易收支顺差达37亿美元，连续四个月出现了贸易顺差。另外，由于服务收支逆差减少、商品收支连续五个月出现顺差，9月经常项目顺差达48.1亿美元。