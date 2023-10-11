韩国加入罗马尼亚核电站设备翻新项目

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韩国国际广播电台报道：韩国水力原子力公司将加入罗马尼亚切尔纳沃达核电站1号机组设备改造项目，该项目经费约为2.5万亿韩元。韩国水力原子力表示，当地时间12日在罗马尼亚布加勒斯特的罗马尼亚核电公司(SNN)总部与加拿大 坎杜能源公司（Candu Energy）和意大利安萨尔多核能公司（Ansaldo Nucleare）签署组建财团的协议，对切尔纳沃达核电站1号机组反应堆进行整修和翻新。罗马尼亚切尔纳沃达核电站1号机组反应堆进行改造和翻新是为了延长该反应堆的运行寿命，总项目费达2.5万亿韩元。切尔纳沃达核电站1号机组为Candu-6反应堆模型，与韩国月城核电站的模型相同。该反应堆于1996年投入使用，设计寿命为30年。1号机组反应堆初始运行许可证将于2026年底到期，罗马尼亚核电公司为了延长使用30年，将从2027年起更换压力管、涡轮机和发电机内部构件等关键部件，以更新许可证。韩国水力原子力于2009年进行了月城核电站1号机组的压力管更换工作，并在最短时间内予以完成，展现了卓越的技术力量。该公司加入切尔纳沃达核电站翻新项目后，可望今后也将加入切尔纳沃达核电站2号机组翻新项目和3、4号机组建设工程。