驻以色列的220名韩国等国家侨民搭乘军用运输机安全抵达韩国

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：旅居以色列的163名韩国侨民14日晚安全抵达韩国。据悉，这次利用军用运输机进行的运输行动中，包括50多名日本人和新加坡人共计220名离开了以色列。据KBS记者报道，在黑暗中看到垂下一道光线进入跑道，这是韩国政府紧急派遣到以色列的"Signus"空军运输机。韩国侨民们陆续从运输机上下来，焦急等待的家人和亲戚们纷纷鼓掌。在以色列和加沙地区，空袭仍在继续,直到军用运输机从以色列起飞为止都无法放松警惕。韩国空军第五空中机动飞行团执行任务的控制官安孝三上校说："不断传来拦截导弹的爆炸声，手机上也不断传来导弹轰炸的通知声，当地情况随时都有可能变得紧急。”经过17个小时的飞行，安全踏上韩国土地的侨民们这才感到安心。旅居以色列的韩国侨民金化石说：“火箭攻击仍在持续，在这种情况下无法一直呆在家里，在寻找逃离方法后，才这样得以逃出。"据悉，在此次运输行动中，和韩国侨民一同搭乘军用运输机的还包括51名日本人和6名新加坡人。首先以韩国国民为对象接受搭乘申请后，韩国政府从人道主义的角度出发，提议外国侨民也可乘坐运输机。对此，日本外务相致以谢意，并表示，今后如果出现类似情况，也将积极协助韩国。据外交部透露，目前还有450多名韩国国民滞留在以色列，正在通过外国航班或陆路引导出国。另外，外交部还表示，正在研究确保加沙地区国民安全的方案。