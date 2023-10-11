韩政府宣布延长燃油税下调措施、柴油补贴至年底

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韩国国际广播电台报道：受到中东局势动荡的影响，一度趋稳的国际油价再次呈现反弹迹象。政府决定将原定于本月底结束的燃油税下调措施延长两个月，至今年年底。韩国负责经济事务的副总理秋庆镐在16日上午召开的紧急经济长官会议上表示，将把燃油税下调措施延长至今年年底。由此，汽油税下调25%、柴油和液化石油税下调37%的措施将顺延两个月。另外，油价连动补贴也将临时延长至年底。该补贴是指当柴油或天然气价格超出标准金额，超出部分的一半由政府补助。政府认为，受到以色列与哈马斯武装冲突的影响，国际油价呈现动荡趋势。秋庆镐指出，今后事态的发展情况将使围绕能源、供应链的风险逐步扩大，当前全球性通胀有所趋稳，但无法排除再次陷入困难的可能性。彭博社下属经济研究所预计，若伊朗参战，国际油价有可能超过150美元/桶，出现石油危机。世贸组织总干事担忧，若争端扩大至中东全境，将对全球贸易造成巨大影响。政府计划在通过延长燃油税下调措施以遏制油价的同时，对加油站展开现场检查，确保不出现趁国际油价波动扩大之机提价的现象。政府还表示，将进一步加强以能源、食品为主的物价管控，并通过24小时全天候监视，应对实体经济、金融和外汇市场的波动。