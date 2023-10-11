韩国防部：北韩运送至俄罗斯集装箱可装载数十万枚炮弹

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韩国国际广播电台报道：韩国国防部评估认为，假设北韩运往俄罗斯的1000余个集装箱装载的物资为炮弹，那么其总数将达到数十万枚。国防部官员16日就美国公开的北俄军火交易情况表示，北俄通过海路运输集装箱的情况属实，具体内容无法公开，不过考虑到集装箱的装载量，若按照俄罗斯最需要的炮弹来计算，则相当于数十万枚，数量庞大。美国白宫国家安全委员会战略沟通协调员柯比当地时间13日在例行记者会上表示，已获取了北韩向俄罗斯移交用于乌克兰的武器的情报。最近数周，北韩向俄罗斯提供了超过1000个集装箱的军事装备和弹药。美国公开的照片显示，上月俄罗斯船只运载集装箱从北韩罗津港出发，前往位于俄罗斯东部的杜奈，然后经铁路运输，抵达位于俄罗斯西南部的季霍列茨克弹药库。弹药库距离乌克兰边境约290公里。若北俄军火交易属实，则违反了安理会第1874号决议。该决议禁止北韩出口所有武器及相关物资，并禁止其他国家使用本国船只从北韩运输武器及相关物资。柯比表示，对北韩提出谴责，今后将进一步制裁协助北韩军火交易的有关方面。韩国外交部官员也于14日表示，涉及北俄间军火交易的合作是明确违反联合国安理会决议、严重威胁韩半岛和平稳定的行为，将与包括美国在内的友好国家紧密合作，持续关注北俄军火交易等军事合作动向，并研究进一步措施。统一部发言人具炳杉16日在例行记者会上谴责说，北韩此前多番否认与俄罗斯进行军火交易，但是有关情况陆续曝光，揭露了一直以来欺瞒全世界的北韩的真面目。具炳杉还表示，韩方曾多次表明立场，北韩的军火交易明确违反了联合国安理会决议，应立刻停止。俄罗斯应尽到作为安理会常任理事国的责任和角色。