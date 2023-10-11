韩外长朴振会见美北韩人权事务特使

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韩国国际广播电台报道：韩国外交部长官朴振与到访的美国国务院北韩人权事务特使朱莉·特纳会晤。朴振在会晤中表示，韩美合作的框架已成型，期待韩美间关于北韩人权的合作能够活跃起来。朴振16日上午在外交部大楼会见特纳时表示，北韩居民渴望生活在没有饥饿、邻居不会死去、无需互相监视的社会里。为了使北韩居民最基本的自由得到保障，与国际社会团结一致、发出明确声音是至关重要的。外交部表示，朴振还提到韩美首脑今年4月表明了为增进北韩人权而展开合作的决心，希望两国能够以特纳就任为契机，就北韩人权展开有深度的磋商。特纳表示，一想到北韩人权的严峻状况，身为北韩人权事务特使就感到责任重大，将基于促成北韩人权的实质性改善的目标，与韩方积极合作。双方一致认为，韩国从明年起将担任联合国安理会理事国，这将为两国在联合国加强旨在增进北韩人权的合作创造良好机会。特纳于本月13日宣誓就任，此次访韩为其首个正式行程。朴振还表示，最近中国强制遣返数百名脱北者的报道引发了国会、媒体和市民团体的担忧。韩国政府认为，在任何情况下都不能违背脱北者本人的意愿，将他们强制遣返，对希望来韩国的脱北者将秉持全部接受的原则，做出外交努力，确保脱北者被安全、迅速地送至国内。