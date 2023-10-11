韩美日构筑危机应对热线机制

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韩国国际广播电台报道：根据韩美日三国今年8月在美国马里兰州戴维营举行的峰会上发表的"危机时刻三边协商约定（Commitment to Consult）”而构建了热线系统。韩美日首脑通过“危机时刻三边协商约定”，承诺一旦太平洋发生危机时会相互协商，要求三方把对其中一方的安全威胁，视为对三方的威胁。该承诺有望将广泛的三边合作提升至全新高度。有预测认为，继乌克兰战争之后，北韩和中国可能会利用以色列和巴勒斯坦武装组织哈马斯之间的冲突带来的局势变化而乘虚挑衅。在这种情况下，韩美日三国间的热线系统何时启动备受关注。韩国政府高层官员当地时间16日透露，韩美日已经设置了三国间的电话系统，技术部门间的测试也已完成。据悉，韩美日三国从国家安全保障机制层面构建的热线是三国首脑和国家安保首长等可随时进行语音、视频通信的系统。据分析，该系统在现有的秘密通话系统基础上增加了最新技术，在进一步加强保安的同时，还增加了视频通信功能等。随着韩美日三国通过建立热线系统，完成紧密的沟通体系。何时正式启动备受关注。韩美日三国首脑在今年8月的峰会上发表了"危机时刻三边协商约定”，但没有具体定义该约定中的“危机”概念。因此，如果韩美日三国正式启动热线并进行协商，便可确认"危机时刻三边协商约定”是以何种议题为对象以及在何种层面上进行。有分析认为，启动韩美日三国热线虽然包括美国，但也意味着韩日两国也将就安全问题进行协商，这将成为韩日关系新的里程碑。