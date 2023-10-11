韩国产KF-21战斗机首次对外亮相 B-52将首次着陆国内

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韩国国际广播电台报道：首尔国际航空航天暨军工业展览会（ADEX，以下简称首尔军工展览会）17日起举行，韩国国产超音速战斗机KF21首次对外亮相。另外，被誉为当今全球最强战斗机美军的F-22参加本届展览会，美军战略轰炸机B-52也将在活动期间首次着陆韩国。国产超音速战斗机KF-21猎鹰划破长空、一展雄姿，借17日起举行的首尔军工展览会之机，KF-21首次进行公开飞行。时隔两年举办的此次展览会吸引了全球各地550家企业参加，创下历史最大规模。除了KF-21，空军目前的主力战斗机KF-16、最近投入以色列撤侨作战的KC-330“天鹅座”多用途空中加油运输机也参加了此次展览。可在两万米以上的高空进行侦察的U-2侦察机、有当今全球最强战斗机之称的F-22猛禽等美军战力也大举参展。据一名美军飞行员介绍，F-22是全球首架第五代战斗机，主要驻扎在太平洋地区，很高兴有机会向盟友展示这架战斗机。另外，可搭载核武器的美军战略轰炸机B-52将在展览会期间着陆韩国。空军航空表演工作人员表示，轰炸机无法在地面展示，不过将进行空中飞行。预计B-52将在1300英尺（约400米）上空飞行，观众完全可以亲眼目睹。B-52 随后将在国内空军基地着陆。B-52此前曾在韩半岛上空参加联合军演，着陆尚属首次。这被认为是针对北韩核导威胁释放警告信息。本届展览会将举办至本周日，普通观众仅可在周六、周日观展。