尹锡悦：韩军工产业正书写新历史 将打造可持续发展生态系统

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韩国国际广播电台报道：尹锡悦总统访问韩国最新武器系统展览会，表示将打造生态系统，助力军工产业的发展。尹锡悦总统还强调了军工产业对经济、安全的作用，并介绍了为扶持军工出口所做出的努力。不过与以往出席安全有关活动时不同的是，尹锡悦总统并未作出关于北韩或共产势力的发言。尹锡悦总统站在韩国制造的第4.5代最新型战斗机KF-21、行销全球的K-9自行火炮前表示，韩国军工产业是一个从无到有的创造过程，并且正在书写新的历史。尹锡悦总统表示，曾经依赖援助和进口的国家如今已飞跃至制造、出口最尖端战斗机的水平。尹锡悦指出，军工产业是同时支撑安全和经济的国家战略产业，并介绍了此前为支持军工产业发展所做出的努力。尹锡悦介绍说，总统室国家安全室新设了负责军工出口的组织，每逢首脑外交活动均致力于推动军工出口。尹锡悦还表示，今后将打造产业发展生态系统并提供支援，新设太空航空厅、助力航空太空产业腾飞，提高产业的国际竞争力。美国战略轰炸机B-52、全球最强隐形战斗机F-22等美国战略资产参加了本届展览会。韩军F-35战斗机、最新导弹防御系统等韩国型三轴体系也亮相展会。这些武器均为韩美应对北韩核导威胁的核心战力。不过与以往出席类似活动时不同的是，尹锡悦总统并未提及北韩或者共产势力，仅表示通过活动可确认韩美同盟压倒性的力量。尹锡悦总统还强调了军工产业的重要性和提供支援的决心。总统室曾在首尔江西区厅长补选结束后表示，今后将重点关注经济等民生问题而非政治理念。