北韩在联合国重申不会放弃拥核国地位

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韩国国际广播电台报道：北韩在联合国重申不放弃核武器的现有立场。北韩常驻联合国代表处一等秘书金仁哲当地时间16日在美国纽约联合国总部举行的联合国大会第一委员会（负责裁军和国际安全）上表示，只要帝国主义者的核武器存在，就不会放弃或改变当前拥核国的地位。金仁哲还强调了最近北韩将核武力提升政策明确写入宪法的事实。当天各国外交官对北韩开发核武器表示担忧，并敦促北韩展开无核化对话和谈判，但北韩否定了无核化的可能性。金仁哲还提到了韩美两国根据尹锡悦总统和美国总统拜登签署的《华盛顿宣言》举办核磋商小组（NGC）会议一事，称美国正对北韩发出核战争挑衅。韩国常驻联合国代表处参赞金圣勋（音）指出，北韩数十年来执着于开发核武器和导弹，并持续进行史无前例的挑衅行为，违反了联合国安理会决议。金圣勋还指出，北韩应放弃开发核武器和弹道导弹，回到对话桌。金圣勋就北韩最近公布可根据自主判断随时对韩国进行先发制人式核打击的原则表示，这是以核武器威胁其他国家的不负责任的行为。日本代表处也表示，北韩的核武器开发和弹道导弹挑衅令人十分担忧，国际社会应团结一致，以全面、可验证、不可逆转（CVID）的方式销毁北韩的核武器。