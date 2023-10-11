韩美日北韩核问题首席代表对北韩与俄罗斯武器交易感到忧虑

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韩国国际广播电台报道：韩美日三国北韩核问题首席代表当地时间16日在印度尼西亚雅加达的美国驻印尼大使馆举行会议，对北韩向俄罗斯提供大规模武器等双边军事合作进行了强烈批判。美国国务院北韩问题特别代表金成发言指出，最近几周北韩向俄罗斯提供了一千个以上集装箱的军事装备和军需物资，这种武器被运入后危险且不稳定，俄罗斯残忍的战争将长期化，从而大大增加人员伤亡。金成代表对俄罗斯以获取这批武器和军需物资为代价向北韩提供什么深感忧虑。北韩和俄罗斯广范围的军事合作将削弱全球不扩散机制，对安全与稳定构成威胁。韩国外交部韩半岛和平交涉本部长金健表示，北韩与俄罗斯之间的军事合作明显违反了联合国安理会的决议，我们必须毫不犹豫地让他们为此付出代价。北韩国务委员长金正恩牺牲北韩居民的生计、蹂躏人权，继续执着于核开发。过去30年期间，北韩通过开发核武器，致力于加强其政权。其结果是让我们看到北韩政权的不稳定、贫困且孤立的暗淡未来。毫无疑问的是，为摆脱危机状态、谋求出路，北韩居然向俄罗斯伸出了手。虽然如此，北韩此举完全没有成功的可能性，反而会让北韩明白国际社会的无核化意志比北韩的核野心更强。在韩美日北韩核问题首席代表会议之前，韩国外交部韩半岛和平交涉本部长金健和日本外务省亚洲大洋洲局局长鲶博行进行协商，就共享韩半岛局势、持续进行两国之间的相关情报交流与紧密合作等事宜达成了共识。