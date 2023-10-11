韩政府批日政界人士集体参拜靖国神社：应正视历史

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韩国国际广播电台报道：日本首相岸田文雄17日向供奉有太平洋战争甲级战犯的靖国神社供奉了祭品，90余名日本议员18日又集体参拜靖国神社。韩国政府深表失望和遗憾，敦促日本领导人士正视历史，对历史问题展现认真的反省态度。日本朝野国会议员90余人聚集在位于东京市中心的靖国神社，在举行秋季大祭之际集体前往军国主义的象征，供奉14名太平洋战争甲级战犯的靖国神社参拜。日本首相岸田文雄虽然未亲自前往参拜，但17日以“内阁首相”的名义向靖国神社供奉了名为“真榊”的祭品。尽管周边国家提出抗议，但岸田文雄就任后持续供奉了祭品，日本朝野议员也在新冠疫情扩散时期暂停集体参拜后重启参拜活动。经济产业大臣等3名内阁官员此次也亲自前往参拜。韩国外交部对日本首相岸田文雄向靖国神社供奉祭品深表失望和遗憾，18日以发言人名义发表评论，敦促日本领导人士正视历史。外交部发言人任洙奭表示，日本负责任的领导班子应正视历史，用行动对历史问题展现谦虚和认真的反省态度，中国政府也指出，靖国神社是日本军国主义发动对外侵略战争的精神工具和象征，强烈谴责日本首相岸田文雄向靖国神社供奉祭品。日本政府则表示，加强与韩国、中国关系的方针没有改变。日方表示，理应对为国牺牲人士表示尊敬，并表示今后也会持续进行参拜和供奉祭品。