韩国政府将公布南北韩关系发展蓝图

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韩国国际广播电台报道：韩国政府将在今年确定并公开以尹锡悦政府对北韩政策为基础的包含今后五年南北韩关系发展方向的蓝图。韩国统一部透露，韩国政府18日上午在首尔政府办公大楼举行了由统一部长官金暎浩主持召开的南北韩关系发展委员会会议，审议了第四次南北关系发展基本计划方案和2023年度实施计划方案。根据《南北关系发展相关法律》，政府每五年制定一次南北关系发展基本计划。 此次第四次南北关系发展基本计划中包含了从2023年到2027年政府的南北关系发展方向。在本次会议上提交的基本计划方案以构建韩半岛和平、南北韩关系正常化为目标，选定了五大重点课题和二十一个具体课题。五大重点课题包括：推进北韩无核化和实现韩半岛和平；有原则的南北韩关系正常化；解决北韩人权及南北韩间人道主义问题；强化对北韩情报的分析；与国民、国际社会一起进行统一做准备。这与五年前文在寅政府以解决北核问题、实现永久和平、发展可持续发展的南北关系、实现韩半岛新经济共同体为目标而制定的第三次基本计划大相径庭。统一部长官金暎浩在媒体公开的所有发言中表示，韩国政府在坚决应对北韩挑衅的同时，还将推进有秩序的南北韩间的交流合作、实现互惠发展。在此过程中，不管政治情况如何，都将透明有效地推进必要的人道主义援助，积极提出南北韩离散家属、被北韩绑架的人员、扣留者、国军俘虏等人道主义问题和人类普遍价值的北韩人权问题。统一部计划，根据当天委员会讨论的内容，制定第四次南北韩关系发展基本计划方案和2023年度实行计划方案。这些方案在副部长级会议和国务会议得到确定后向国会报告，并向国民公开。