北韩与俄罗斯仍出现武器交易征兆

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韩国国际广播电台报道：美国智库战略与国际问题研究中心（CSIS）的北韩专门媒体“超越分裂”当地时间17日透露，在美国和英国等曝光后，俄罗斯和北韩之间仍出现了武器交易的征兆。该媒体援引最近拍摄的北韩罗津港的卫星照片资料报道说，北韩生产的弹药向俄罗斯转运的相关活动持续出现。据推测，从8月底到现在，俄罗斯和北韩之间至少进行了六次海上武器运输。据报道，北韩和俄罗斯之间的海上武器运输是通过往返于北韩罗津港和俄罗斯东部杜奈港的俄罗斯船舶进行的。在本月13日和16日拍摄到的罗津港的最新卫星照片显示，俄罗斯船舶在此期间有进入北韩罗津港的迹象。美国白宫国家安全委员会战略沟通协调员约翰·柯比指出，这种情况暗示了美国和英国等西方国家在本月中旬通过海上暴露北韩与俄罗斯之间的武器交易征兆后，北韩和俄罗斯之间的武器交易仍在持续。通过罗津港和杜奈港之间海上运输的北韩和俄罗斯间的武器交易，可能是为了补充利用北韩图们江站和俄罗斯哈桑站的铁路运输。如果属实，这些交易都违反了联合国安理会对北韩制裁的决议。此前，美国白宫13日曾爆料称，北韩有可能通过罗津港向俄罗斯发送军事装备和弹药。美国白宫国家安全委员会战略沟通协调员约翰·柯比在当天的新闻发布会上表示，北韩向俄罗斯提供了超过1000个集装箱的军事装备和弹药，并公开了俄罗斯在罗津港运输集装箱的卫星照片。