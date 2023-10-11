尹锡悦：加大扶持国立大学附属医院 扩充医疗人力资源势在必行

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韩国国际广播电台报道：韩国政府19日公布了医疗体系改善方案，该方案的主要内容是将地方国立大学附属医院培育为基本医疗的中心。尹锡悦总统重申医学院扩招的方针，并表示将与第一线医疗工作者展开沟通。尹锡悦总统指出了当前医疗系统存在的问题。他表示，基本医疗正在崩溃，各地医疗水平的差距也十分严重。由于儿童与青少年科、妇产科等基本医疗项目的人力供需存在困难，许多国民无法及时接受治疗。政府出台方案的核心内容是将地方国立大学附属医院打造为基本医疗的中心。国立大学附属医院的主管部门将由教育部改为保健福祉部，基本医疗领域也将大幅扩招，政府还将在重患者病房、急诊室病床、人力成本方面提供援助。尹锡悦总统表示，将加强以国立大学附属医院为中心的地方基本医疗网络，并推进上调基本医疗收费、减轻医疗事故法律责任的方案。尹锡悦总统指出，将把国立大学附属医院培育为基本医疗体系的中枢，阻止地方医疗的崩溃。医疗团体反对扩招，不过尹锡悦重申了扩大招生名额的意愿。他表示，扩充医疗人力、培养人才是拯救地方基本医疗、应对超老龄社会的必要条件。不过尹锡悦总统并未提及具体的扩招规模。总统室官员表示，扩招名额目前仍在研究中，尚未作出任何决定。尹锡悦总统表示，将加强与第一线医疗工作人员、专家的沟通。不过医疗改革的根本目的是为了国民，若医疗团体持续反对，将依靠民意来冲破阻力。