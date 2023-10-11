俄外长：北俄首脑会谈后两国关系已达到新的战略水平

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韩国国际广播电台报道：正在北韩进行访问的俄罗斯外交部长谢尔盖·拉夫罗夫当地时间19日表示，北韩和俄罗斯的关系从质量上已达到了新的战略性水平。据塔斯社、俄新社报道，拉夫罗夫当天与北韩外务相崔善姬举行会谈，并表示，上月13日普京总统与金正恩国务委员长在（俄罗斯远东）东方航天发射场举行历史性峰会后，我们可以有把握地说，两国关系已达到了新的战略性水平。拉夫罗夫还表示，75年前朝鲜摆脱日本的殖民统治，苏联从中发挥了核心作用，并最早承认了这个新生国家（北韩），此后对该国的经济、科学、文化和教育发展提供了援助。报道称，崔善姬表示，与拉夫罗夫的会谈是落实两国首脑9月会谈所达成共识的重要契机。拉夫罗夫从18日起对平壤进行为期两天的访问，并在访问首日举行的招待会上表示，俄方高度评价北韩坚定不移地支持俄罗斯在乌克兰的特别军事行动。北韩在金正恩委员长的领导下努力守护本国独立性、自主决定命运及发展路线的权利，俄罗斯对此予以全力支持和团结。拉夫罗夫还表示，这次访问将为评估旨在履行上月北俄首脑会谈所达成协议的实质性措施提供可能性。这是拉夫罗夫第四次访问北韩，上一次访问是在2018年5月。拉夫罗夫将在与崔善姬的会谈上讨论履行两国首脑会谈所达成协议的方案，并就普京的回访进行磋商。另外，拉夫罗夫有可能拜访金正恩。