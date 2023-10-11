以色列境内韩公民增至470余人 日政府愿免费撤离20名韩公民

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韩国国际广播电台报道：以色列与哈马斯在加沙地带的武装冲突日渐激烈。据最新数据，目前以色列境内共有470余名韩国公民。外交部官员18日表示，目前居留在以色列的韩国公民总计470余人，驻以色列大使馆对当地韩国公民人数进行了全面调查，增加了40余名。本月7日哈马斯突袭以色列后实施的统计显示，居留在当地的韩国公民总计1050余人，其中超过一半乘坐大韩航空的临时航班和政府派遣的军用运输机撤离。这名官员就进一步的撤侨计划表示，正根据当地情况和韩国公民的需求探讨多项方案。韩国政府对加沙地带发布了相当于旅行禁令的四级旅行警报，对西岸地区和加沙地带半径5公里地区发布了相当于“建议离开”的三级旅行警报。外交部对以色列地区发布了特别旅行预警。另外，日本政府正推进派遣自卫队运输机撤离以色列本国公民，并表示愿意搭载20名韩国公民。以色列当地的一名韩国公民18日与KBS通电话时表示，接到了大使馆关于日本政府运行特别航班的通知。大使馆方面表示，通知包括日本政府特别航班的日期、搭乘地点等信息，大韩民国国籍者及家属20人可搭乘。本月14日，韩国政府投入空军运输机撤离以色列侨民时搭载了51名日本公民。分析认为，日本政府此举旨在回报。外交部就相关消息表示，无法予以正式确认。