韩政府：俄外长访北商讨俄北首脑会谈的后续措施

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韩国国际广播电台报道：俄罗斯外长拉夫罗夫近期访问了北韩。对此，韩国政府表示，拉夫罗夫访北旨在就上月俄北首脑会谈的后续措施进行讨论。统一部副发言人金仁爱（音）20日在政府首尔办公楼举行的例行记者会上表示，俄罗斯外长拉夫罗夫访问北韩是由于双方建交75周年，也是为了就俄北首脑会谈的后续措施和相互合作方案进行讨论。金仁爱说，预计双方就政治、经济、文化、科学技术等领域的合作方案以及国际局势，俄北交流有关内容等进行了讨论。在政治方面，俄方就北韩对乌克兰战争的支持和援助表示了感谢，另外还就加强反美联合的意志和其他方面的合作方案进行了讨论。金仁爱表示，在国际局势方面，双方或共享最近举行的中俄首脑会谈的成果，并就中东、乌克兰战争等国际局势的共同应对方案进行讨论。金仁爱还说，我们关注普京总统访问北韩的具体时间。针对俄北涉嫌进行军火交易，金仁爱再次强调说，韩国政府的立场是俄北间的合作不能违反联合国安理会决议等国际规范。俄罗斯外长拉夫罗夫19日与北韩外务相崔善姬进行了会谈。拉夫罗夫在会后召开的记者会上表示，俄罗斯与北韩、中国一道反对韩美日的“危险路线”，并推进缓和紧张和不容加剧紧张的路线。我们对无条件定期性讨论韩半岛的安全问题表示支持。