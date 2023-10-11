韩国和卡塔尔举行首脑会谈

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韩国国际广播电台报道：韩国总统尹锡悦25日对卡塔尔进行国事访问，与卡塔尔国王塔米姆举行首脑会谈。宾主双方就以液化天然气等能源领域为中心的两国合作方案进行了协商。据悉，通过尹锡悦总统的此次访问，韩国大型造船公司与卡塔尔国营企业缔结了17艘液化天然气运输船建造合同。韩国总统室表示，不仅是能源的引进，双边合作也将扩大到包括建造、运营、维护在内的整个产业。韩国与卡塔尔企业和机构签订了包括上述内容在内的智能农场、太阳能、无人驾驶汽车等共46亿美元规模的12项谅解备忘录及合同。总统室透露，之前尹锡悦访问沙特时签订的投资意向书和合同在内，此次巡访期间，韩国取得了202亿美元规模的经济成效。总统室方面评价称，尹锡悦此次巡访是为了创造工作岗位和稳定物价的"民生行动"，但要想取得实际成果，还需要进一步讨论和时间。总统室表示，政府将采取后续措施，促使实际出口和订单成果得以延续。尹锡悦总统的此次巡访，完成了与沙特阿拉伯、卡塔尔、阿拉伯联合酋长国等"中东三巨头"的合作。据分析，投资和合作承诺具体到民生成果的程度，将决定"第二次中东热潮"能否实现。尹锡悦总统在结束对沙特阿拉伯和卡塔尔的巡访日程后，于26日回国。