韩美日外长发表联合声明 谴责北俄军火交易违反安理会决议

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韩国国际广播电台报道：最近陆续有迹象显示俄罗斯与北韩之间存在军火交易。对此，韩美日外长发表联合声明，谴责北韩向俄罗斯提供军事设备，并对俄罗斯核导技术转让给北韩的可能性表示担忧。韩国外交部长官朴振、美国国务卿布林肯、日本外务大臣上川阳子26日发表《韩美日谴责俄北军火交易联合声明》，强烈谴责北韩向俄罗斯联邦提供针对乌克兰政府、国民的军事设备和军需物资。韩美日外长在声明中表示，我们立场一致，坚决反对俄北军火交易及有关军事合作对国际安全和不扩散体系造成的恶劣影响。三国外长还敦促，北韩和俄罗斯应遵守联合国安理会有关决议、立刻停止违反有关决议的行为。声明强调，目前部分武器已被证实移交给俄罗斯，这将使俄罗斯侵略行为导致的人命伤亡大幅增加；我们将继续与国际社会合作，揭露俄罗斯从北韩获取军事设备的企图。三国外长尤其强调，作为援助俄罗斯的代价，北韩追求获得可升级自身军事能力的军事援助，我们密切关注俄罗斯向北韩提供的、旨在支持北韩军事目标的所有物资。声明指出，我们强调，向北韩移交武器或者从北韩获取武器的行为，与向北韩移交大规模杀伤性武器、弹道导弹和常规武器项目物资的行为，推动开展相关技术合作的行为相同，均违反多项安理会决议。声明指出，俄罗斯曾赞成签署包含此类限制性因素的联合国安理会决议，我们对核导有关技术转让给北韩的可能性表示深刻担忧。