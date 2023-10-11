美众议院拟通过议案 指定11月22日为“辛奇日(Kimchi Day)”

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韩国国际广播电台报道：预计美国联邦政府将正式指定每年的11月22日为“辛奇日(Kimchi Day)”。据美洲韩人移民史博物馆当地时间25日消息，美国联邦众议院监督委员会决定于12月6日在全体会议上提呈并通过辛奇日(Kimchi Day)决议案。监督委员会负责调查监督联邦政府的各项工作，其中包括政府公休日、纪念日的有关议案。辛奇日(Kimchi Day)纪念决议案将由韩裔共和党议员金映玉在会议上公布，并以无投票的方式通过。该议案由金映玉等共和党、民主党14名议员发起，美洲韩人移民史博物馆与金映玉共同主导了起稿草案、游说议员等工作。议案具体内容为，辛奇(Kimchi )含有乳酸菌、维他命等丰富的营养元素，是韩国的传统食品，最近在美国受到了韩裔以外的多元消费群体的喜爱。议案还提到，今年是韩人移民美洲120周年、韩美同盟70周年，韩裔群体为美国作出了诸多贡献。此前，加利福尼亚州、弗吉尼亚州、纽约州等美国部分地区已指定了辛奇纪念日(Kimchi Day)，不过国会通过、美国联邦政府指定尚属首次。11月22日是韩国辛奇(Kimchi )协会的辛奇纪念日(Kimchi Day)，从2020年起成为法定纪念日。美国国会一名消息人士表示，美国国会通过的决议案不具备法律约束力，只要众议院、参议院其中一处通过，便可生效。