韩金融监督院将SM娱乐股价操纵案件移交检方 kakao创始人金范洙会否被捕受关注

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：韩国金融监督院将SM娱乐股价操纵案件移交给检方，并建议起诉kakao和kakao娱乐。金融监督院资本市场特别司法警察（以下简称“特别警察”）26日表示，逮捕了kakao投资总管裴宰铉、投资战略室长A某、kakao娱乐战略投资部长B某三人，kakao、kakao娱乐涉嫌违反《资本市场法》，将上述人员和法人移交检方。特别警察表示，在SM娱乐经营权收购过程中，裴宰铉等人涉嫌为妨碍竞争对手HYBE公开收购SM股份，于今年2月与私募基金管理公司One Asia Partners共同谋划并投入2400亿余韩元，将SM娱乐的股价哄抬至HYBE的公开收购价之上。调查还显示，上述人在操纵股价的过程中涉嫌未向金融部门报告大量持有股份的情况。特别警察表示，有关人员的犯罪行为通过不受内外部限制的非正式决策流程进行，他们通过律所等处咨询犯罪和隐匿手法，kakao和kakao娱乐完全未采取预防犯罪行为的内部限制措施。特别警察指出，上述人员和法人的行为使《资本市场法》的核心制度不公平交易管制、公开收购制度、股份大量持有报告义务等沦为一纸空文。特别警察表示，上述人员和法人为优先移交对象，对其余嫌疑人也将采取移交措施。kakao创始人金范洙上月24日接受了传唤调查，特别警察会否采取申请逮捕令等进一步措施引发了外界的关注。特别警察表示，一旦发现其余嫌疑人存在参与操纵股价的迹象，将依据法律和原则迅速进行调查并移交检方。