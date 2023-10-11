韩日中外长有望下月会晤 讨论三国领导人会议事宜

韩国国际广播电台报道：韩国国家安全室长赵太庸26日表示，韩中日三国外长将于下月会晤，讨论三国领导人会议的举办时间和会议议题。赵太庸当天在YTN电视台的节目中表示，韩日中外长或于下月会晤，讨论领导人会议的时间和议题。据悉，韩日中三国正就下月26日左右在釜山举行的三国外长会议的方案进行最后协调。赵太庸表示，过去四年都没有举办韩日中领导人会议，主要是因为中国不愿意参加；不过今年8月中国改变了态度，提议讨论举办会议。至于韩日中领导人会议能否在年内举办，赵太庸表示，不排除推到明年的可能性，在韩国担任主席国期间应该能举办一次。亚太经济合作组织（APEC）峰会将于下月中旬在美国举行，对韩中首脑能否借机举行会谈，赵太庸表示，两国首脑曾于去年G20峰会期间会晤，这次如果条件允许，同样有可能会面，两国高级别渠道正逐步交流。最近中国强制遣返脱北者，当被问及政府鲜明的外交路线是否对北韩人权问题造成了不利影响时，赵太庸反驳说，这并非本届政府成立后才出现的情况，只不过尹锡悦政府与往届政府不同的一点是，往届政府即使发生了这类事件也不会说出来，但我们是有话就说。另外，对北韩此前宣称10月进行军事侦察卫星第三次发射事宜，赵太庸表示，本月内发射存在困难，不过终究是会发射的；因受到《南北军事协议》的限制，韩国的侦察资产不能在空中飞行，因此更加担忧。