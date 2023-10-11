进入东海北方界线的北韩船只返回北韩

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韩国国际广播电台报道：在韩国东海北方界线(NLL)附近漂流后，29日被韩国海军发现并请求救助的北韩船只当天深夜被移交给北韩方面。据韩国军方一位消息灵通人士30日透露，北韩29日深夜在江原道高城郡堤津港以东200公里、东海北方界线(NLL)以北约3公里拖走了在海上迷失方向的北韩船只。此前，韩国海军海上巡逻机于前一天下午2时16分许在韩国东海发现了挥舞着白色物体向空中呼救的北韩船只。据推测，该船只是一艘长10多米的小型商船，并不是军用船。韩国警备舰方面紧急派遣橡皮艇越过东海北方界线接近该渔船后，遇难船只上的人员表示“已经漂流了10天，希望返回北韩。”韩国海军从人道主义角度出发，向他们提供了杯装米饭、巧克力棒、巧克力派、矿泉水等紧急食品。另外，韩国联合参谋本部还利用联合国军司令部及国际商船通信网通报了这一情况，以便北韩方面前来救助这艘遇难船只。联合参谋本部之所以通过联合国军司令部向北韩通报有关情况，是因为北韩从今年4月7日开始单方面切断了军事通信线和南北共同联络事务所的沟通渠道，韩方无法向北韩发送通告文件。韩国军方相关人士表示，海上漂流的北韩船只上的人员表示他们并没有投奔韩国的意图，韩方希望他们回到北韩后不会受到处罚。据悉，北韩直到前一天晚些时候都没有通过联合国军司令部做出任何回应。