韩牛结节性皮肤病确诊案例增至61例

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韩国国际广播电台报道：韩国牛结节性皮肤病疫情持续扩散，确诊病例达到61例。政府计划到11月1日为止完成疫苗供应，加快接种工作。截至10月30日上午8时，韩国共有61家牛养殖户报告了牛结节性皮肤病确诊病例，涉及全国7个广域自治团体的22个市、郡。4家养殖户正在接受检测。政府表示，韩国牛饲养量最大的庆尚道地区尚未报告疑似病例。另外，旨在形成群体免疫的疫苗接种工作正在提速。截至目前，政府已向各地方自治团体交付了243万头剂量的疫苗。剩余210万头剂量的疫苗于31日运抵后，疫苗供应工作将可在11月1日全部结束。政府计划到下月10日为止完成疫苗接种工作。对饲养量低于50头的养殖户，政府将提供人力支援。政府组建了931个接种组，每组每天可为250余头牛接种。农林畜产食品部农业革新政策室长权宰汉表示，与采用肌肉注射方式的口蹄疫疫苗不同，牛结节性皮肤病疫苗为皮下注射。政府还将制定面向自主接种对象养殖户的援助方案。对于没有皮下接种经验的养殖户等，政府将与各市、道的兽医协会磋商，制定援助方案。政府表示，已向养殖户分发了指导疫苗接种方法的宣传资料和视频。政府还表示，明年将追加接种牛结节性皮肤病疫苗。外界担心韩牛价格猛涨，对此，政府表示，目前韩牛库存较去年多出约40%，疫情对韩牛价格不会造成太大影响。