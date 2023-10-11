两名韩战阵亡比利时勇士姓名时隔70余年被发现

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韩国国际广播电台报道：两名在韩国战争中牺牲的比利时参战勇士的姓名时隔70余年被发现。据比利时市民团体AXIS当地时间29日消息，在韩国战争期间，比利时北部安特卫普附近的贝弗伦市共有22人自愿赴前线，其中三人阵亡。不过此前仅有一人被记录在有关部门管理的牺牲者名单上。AXIS负责人介绍说，2020年比利时国防部要求各地方自治团体汇总韩国战争阵亡者的名单，贝弗伦也展开了调查，在这个过程中发现至少还有两名阵亡者。这两名参战勇士是卡洛尔·潘德梅勒伦、阿尔伯特·潘登博斯赫。据介绍，二人的参战事实在战后通过遗属的努力获得了比利时政府的认可，但是由于行政上的失误，未被载入政府的管理名单。AXIS自2020年起在贝弗伦市政府的协助和支持下，推进出版纪念22名参展勇士的记录集，包括阵亡者在内，22人均已全部离世。与此同时，当地还在推进将韩国战争三名阵亡者的姓名铭刻到位于贝弗伦市中心的战争纪念碑上。今年是韩国战争70周年，纪念碑揭幕仪式当天举行，比利时国防部、王室成员、参战勇士遗属等200余人出席了仪式。浦项制铁欧洲法人当天向遗属赠送了用该公司彩色钢板制作的感谢牌。一名遗属表示，虽然这个世界不可能完全没有战争，但这实在是非常悲伤的事情，我认为我们不能遗忘为了祖国、第三国而牺牲的参战勇士，这是很重要的。