韩美日中11月密集展开高级别沟通 或成为韩半岛局势分水岭

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：韩、美、日、中将在下月举办多次多边、双边会晤，展开高级别交流，或将成为韩半岛局势的重要分水岭。中国共产党中央政治局委员、外交部部长王毅最近访问美国，美中原则上同意于下月11日至17日在美国旧金山召开的亚太经济合作组织（APEC）峰会期间举行双边首脑会谈。今后两国还需进行具体协商，不过由于美中都在释放有必要稳定管控两国关系的信号，会谈举办的可能性极大。白宫表示，拜登总统当地时间27日会见王毅时指出，美中双方都应负责地管控竞争关系、保持沟通渠道畅通。据中国方面公布的消息，王毅向拜登表示，此次访问的目的就是在重返巴厘岛（去年11月美中巴厘岛首脑会谈）的基础上，面向旧金山，推动中美关系尽快回到健康稳定的发展轨道。另外，旧金山APEC峰会在即，韩美推进展开高级别沟通。两国正就美国国务卿布林肯下月7日至8日出席在日本东京举行的G7外长会议后访问韩国的方案进行协调。若此行能够促成，将是尹锡悦政府成立后美国国务卿首次访韩，对韩国来说将是了解美中关系方向、在美中首脑会谈前与美方协调的机会。与此同时，政府未排除韩中首脑在APEC峰会期间会晤的可能性。外交部长官朴振本月26日在韩联社TV的节目中表示，韩中两国对高级别交流的重要性持有共识，正持续沟通；虽然还不确定，不过若两国首脑均出席APEC峰会，就有可能自然而然地会晤。朴振、王毅与日本外务大臣上川阳子预计将于下月在釜山会晤，讨论时隔4年即将重启的韩中日领导人会议议题和具体时间。在此期间，韩日、韩中、中日外长还有可能举行双边会谈。韩、美、日与中国展开高级别交流对维护韩半岛局势稳定有着重要意义。近期北韩对俄罗斯的外交路线正在撼动东北亚安全秩序，中国采取何种立场将是今后走势的重要变量。不少意见认为，北中俄三国合作的格局会否形成取决于中国的态度。王毅与布林肯在本月26日至27日的会谈上也讨论了北韩问题。分析指出，中国对形成北中俄格局持谨慎态度，韩国当前应积极摸索与中国的合作空间。