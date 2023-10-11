尹锡悦：迅速回应民生呼声摆在首位

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韩国国际广播电台报道：尹锡悦总统30日指出，没有比迅速回应眼下正等待帮助的国民和第一线的呼声更重要的工作。尹锡悦总统当天在龙山总统室主持国务会议时作出了上述发言，并强调，我也会更加深入民生第一线，尽全力迅速解决总统室直接汇总的来自第一线的呼声。尹锡悦就上周秘书室长金大棋等幕僚走访民生第一线事宜表示，总统室走访了36处，直接听取了国民的迫切呼声，这些声音都是只有在第一线才能听到的尖锐的批评。尹锡悦介绍，主要问题包括高利率导致小工商户的本息偿还负担增加，国际劳工组织要求平等支付外籍劳动者与本国劳动者的薪资，《金英兰法》的限额、50人以下小企业适用《重大灾害处罚法》等。尹锡悦强调，总统室的第一线走访不会是一次性措施，将把与国民直接沟通的系统落到实处。另外，尹锡悦介绍了上周对沙特阿拉伯、卡塔尔的访问成果。尹锡悦表示，继今年初对沙特阿拉伯进行国事访问之后，此行完成了与中东三大国家的首脑外交，在中东地区打开了约107万亿韩元的巨大市场。今后将让更多中小企业家、青年企业家加入到经济代表团之中。尹锡悦就当前就业情况表示，目前15岁以上人口的实际就业率达到62.6%，在历届政府中最高，与前任政府相比，非正式员工的规模和占比双双下滑，劳动环境也得到了改善。尹锡悦还就传贳房诈骗案件表示，希望国会能够尽快通过按照受害者人数合计损失金额的《特定经济犯罪加重处罚法》修正案，确保针对弱势群体的恶性犯罪不再发生。